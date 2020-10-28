الاحتلال يخطر بهدم منازل في بلدة كوبر

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العديد من المواطنين، بهدم منازلهم في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



وأفاد رئيس بلدية كوبر، عزات بدوان، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، فجر اليوم، وسلمت إخطارات هدم لأصحاب المنازل، لم يعرف عددها حتى اللحظة، لأن الاحتلال ربما لم ينسحب من المكان.



وأشار إلى أن المنازل، التي أخطر الاحتلال بهدمها، تقع في المنطقة المصنفة (c)، وبعضها في المنطقة (B).



وأوضح، أن المنطقة المبنية فيها المنازل، تقع تقريبًا في منتصف الامتداد العمراني للبلدة، وليست معزولة في الجبال أو بعيداً عن مركز كوبر.



وأكد، أن الاحتلال يعمل دائماً على منع الامتداد الفلسطيني، نحو المناطق التي يصنفها (C)، في كوبر كحال باقي الضفة الغربية المحتلة.



يُشار إلى أن الاحتلال، كثف خلال العام الحالي، من عمليات الهدم، في ظل مخططاته لضم الضفة المحتلة، ومحاصرة الفلسطينيين في تجمعات متفرقة، علماً أن قوات الاحتلال سلمت سابقاً إخطارات بهدم منازل أخرى، في مناطق بالبلدة، قبل شهور.



كما أن الاحتلال هدم سابقاً عدة منازل لعائلات أسرى وشهداء، في كوبر، بينها منزل الأسير قسام البرغوثي، وعائلة الشهيد صالح البرغوثي، وشقيقه عاصم البرغوثي، والشهيد طارق دار يوسف.