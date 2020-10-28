قوات الاحتلال تُوزع إخطارات لهدم منازل وتأخذ مقاسات لأخرى بالعيسوية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر هدم عدد من منازل المواطنين في بلدة العيسوية بمدينة القدس، وأخذت مقاسات أخرى.



وقال رئيس لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص: إن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح الباكر، وسلّمت عدداً من المواطنين أوامر هدم، ومراجعة لبلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف أبو الحمص: أن عدداً من جنود الاحتلال، اعتلوا أسطح منازل المواطنين، وصوروا أبنية وشققاً ومنازل.