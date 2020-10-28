نابلس: مستوطنون يسرقون معدات قطف الزيتون في قرية جالود

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، معدات قطف الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن مستوطني (احيا)، المقامة على أراضي القرية، أقدموا على سرقة ثلاثة سلالم لقطف الزيتون، و13 مفرش ومناشير لتقليم الأشجار، من أرض المزارع محمود فوزي حج محمد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).