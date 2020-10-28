أردوغان: الوقوف أمام الهجمات التي تستهدف نبينا قضية شرف بالنسبة لنا





وأضاف أردوغان" مع الأسف نمر بفترة ينتشر فيها العداء للإسلام والمسلمين مثل السرطان، وخاصة في أوروبا وفرنسا".



وتابع" إن أعداء الإسلام وتركيا، سيغرقون في مستنقع الكراهية، كما أنهم يستخدمون خطاب الكراهية لأغراض انتخابية".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إن الوقوف أمام الهجمات التي تستهدف نبينا، هي قضية شرف بالنسبة لنا"