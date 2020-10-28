القدس: سلطات الاحتلال تهدم بناية سكنية من طابقين في صور باهر

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية مكونة من طابقين في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس.



وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن جرافات وطواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، بالقدس، يساندها عناصر من جنود الاحتلال هدموا بناية سكنية، تعود لعائلة المقدسي محمد عمر طرشان، بحجة البناء دون ترخيص.



وأوضحت المصادر، أن البناية، تضم شقة سكنية في الطابق الثاني، ومحلات تجارية في الطابق الأول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت في وقت سابق، صباح اليوم، مسكنين في أراضي برية السواحرة، وثالث في تجمع "وادي أبو هندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبوديس جنوب شرق القدس.