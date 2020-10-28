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السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رداً على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: "كفى إيذاء لنا، مضيفاً أن مكانة الرسول في وجدان المسلمين لا يمكن أن يمسها قول أو فعل، ويجب التوقف عن إيذائنا، وأقول للمسلمين تأدبوا بأدب النبي".

وأضاف السيسي في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: " نؤمن بكافة الأديان، والاستهانة بالأنبياء والرسل، هي استهانة بالقيم الرفيعة، وينبغى أن تقف الحريات عند حدود الآخرين، واحترام الجميع".

وتابع" يجب أن تتوقف حرية التعبير، عندما يصل الأمر لجرح مشاعر أكثر من مليار و500 مليون شخص".

وشدد الرئيس المصري على رفضه القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف، تحت شعار الدفاع عن الدين، أو رموزه المقدسة.

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