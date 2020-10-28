الأسرى يغلقون (سجن جلبوع) بالكامل بعد اقتحامه والتنكيل بهم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى في سجن جلبوع، قاموا بإغلاق السجن بالكامل، وذلك بعد اقتحامه بوحشية من قبل وحدات القمع الخاصة، صباح اليوم، والاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، والبعث بممتلكاتهم وتخريبها دون أي أسباب حقيقية، تستدعي ذلك.



وبينت الهيئة، أن الأسرى تفاجؤوا في قسم ( 4 ) الساعة السادسة صباحاً، بدخول أعداد كبيرة من وحدات (اليمام واليماز والدرور)، وتحديداً غرفتي (7، 8)، وباشروا بالإعتداء على الأسرى، حيث تم استخدام جميع أدوات القمع والضرب بأعقاب البنادق، مما الحق أضراراً مادية في الممتلكات وإصابات في صفوف الأسرى.



وأكدت الهيئة أن الأجواء حالياً مشحونة ومتوترة، وقادة الحركة الأسيرة في السجن، يتجهون نحو التصعيد، ولن يتم فتح الأقسام في السجن إلا بوضع حد لهذا التطرف والحقد الإسرائيلي، الذي يستهدف الأسرى على مدار الساعة.



وتحمل الهيئة، إدارة السجون المسؤولية الكاملة على تطور الأوضاع في (سجن جلبوع)، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية؛ لتحمل مسؤولياتها تجاه أسرانا، ووضع حد للتطرف والجنون الإسرائيلي.