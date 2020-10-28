(يديعوت أحرونوت): طائرة إسرائيلية هبطت أمس بمطار الدوحة وعادت اليوم لتل أبيب

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن طائرة هبطت أمس في مطار الدوحة، وعادت اليوم إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.



ووفق الصحيفة، فإن "الطائرة الإسرائيلية (N467AM) التي كانت تستخدم سابقاً في رحلات رئيس (موساد)، يوسي كوهين إلى دول الخليج، هبطت أمس في الدوحة عاصمة قطر، وعادت قبل قليل من قطر في طريقها إلى مطار بن غوريون".



وكانت الصحيفة قالت أمس الثلاثاء، أن قطر ستقوم بنقل دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة في قطاع غزة قريبًا.