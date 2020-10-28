بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية أوقاف بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية أوقاف بيت لحم، اليوم الأربعاء، إغلاق مقرها، بسبب اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا).
وأفادت المديرية، بأنه تقرر إغلاق المقر، حتى صباح الأحد المقبل، بسبب إصابة مدير المديرية بالفيروس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قررت مديرية أوقاف بيت لحم، اليوم الأربعاء، إغلاق مقرها، بسبب اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا).
وأفادت المديرية، بأنه تقرر إغلاق المقر، حتى صباح الأحد المقبل، بسبب إصابة مدير المديرية بالفيروس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبينت أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات، والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.
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