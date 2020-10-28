نابلس: إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بعد إصابة أحد قضاتها بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعد إصابة القاضي الشرعي في في المحكمة، بفيروس (كورونا).



وحفاظاً على السلامة العامة، طالب قاضي القضاة، كل من حضر إلى محكمة الاستئناف الشرعية، يوم أمس، القيام بالإجراء المطلوب وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، متمنياً السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنأصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قراراً بإغلاق مبنى محكمة الاستئناف الشرعية في نابلس اليوم الأربعاء.