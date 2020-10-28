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دولي

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف في كوت ديفوار

رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: إنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في كوت ديفوار قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر 2020.

وأعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء الأحداث العنيفة التي أُبلغ عن وقوعها في كوت ديفوار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص في بونوا ودابو.

 وفي هذا الصدد، أعربت الأمانة العامة عن أحر تعازيها لأسر الضحايا وعن متمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وحثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف المعنية على الانخراط في الحوار لحل خلافاتها وتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية.

وأكد الأمين العام مجددًا دعم منظمة التعاون الإسلامي القوي لجمهورية كوت ديفوار في هذه المرحلة الحرجة.

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