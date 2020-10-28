حكمٌ بالمؤبد على مُدان بقتل زوجته في خانيونس

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يذكر أن المدان قتل قصداً زوجته المجني عليها بتاريخ (22/04/2017) وذلك أن قام بطعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها، كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد جنائي وبوجه غير مشروع.



رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية خانيونس اليوم الأربعاء، حكمًا بالمؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.وأدانت هيئة المحكمة المدان (س/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل زوجته المجني عليها سعدة عبد الله دوحان "عاشور"، حيث حكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة آداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.