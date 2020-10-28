الحايك: يجب أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة (كورونا) مع حلول لأزمات غزة

علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على ضرورة، أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة أثار (كورونا) على الاقتصاد الفلسطيني، مع خطوات جدية لإنهاء مشاكل قطاع غزة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.



وقال الحايك في تصريح صحفي: إن أكثر من 47 ألف منشأة اقتصادية، تأثرت بشكل مباشر بالظروف التي تعيشها غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وجائحة (كورونا).



وأضاف: أن الظروف الاقتصادية السيئة، بدأت تلامس كل بيت فلسطيني في غزة، ولم يعد بمقدور السكان سوى الاستسلام للواقع، أو انتظار أي انفراجه على صعيد الحصول على عمل، أو مساعدة إنسانية، مشيراً إلى أن ما أوصل السكان لذلك هي ظروف الحصار والانقسام المتواصلين منذ 14 عاماً، وأخيراً (كورونا).



وأشار الحايك إلى أن نحو 80% من السوق المحلي تأثر بشكل واضح وخطير بتلك الأزمات، فضلاً عن مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.



وطالب الحايك بضرورة التنفيس عن سكان القطاع من خلال صياغة برامج قادرة على التخفيف من نسب البطالة والفقر، وتمكين الشباب والخريجين من الحصول على فرص عمل، والبدء بمشاريع تنهض بالقطاع الخاص، وتعيد دوران عجلات المنشآت الاقتصادية.



ودعا القائمين على إدارة غزة، والوزارات، لدعم وحماية المنتج المحلي، وتقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للقطاع الخاص والقطاع الصناعي، خاصة والمواد الخام ومدخلات الصناعة، وعدم فرض تعليات وأي رسوم عليها، حتى يتمكن القطاع الصناعي من البقاء، لافتاً إلى أنه أصبح مهدداً بالإغلاق والإفلاس.