الشرطة: وفاة مواطن بدت عليه آثار تشوهات باليد جنوب نابلس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت الشرطة عملية البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة التحقيق صباح اليوم، بوفاة مواطن عشريني، بدت عليه آثار تشوهات باليد، في بلدة قصرة جنوب شرق محافظة نابلس.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة بوصول جثة إلى مستوصف بلدة قصرة، تحركت قوة من الشرطة والإسعاف وبحضور وكيل النيابة إلى المكان للوقوف على ملابسات الوفاة .



وأضاف ارزيقات: بأن وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة وتحويلها الى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.