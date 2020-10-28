شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين انتشروا بكثافة على البوابات، وفي الساحات.

وتزامناً مع اقتحامات المستوطنين، قامت مجموعة من المرابطين المقدسيين، بتلاوة القرآن على مصطبة سبيل المتوضأ في المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر، أصدرت قوات الاحتلال، قراراً بإبعاد موظف لجنة إعمار المسجد الأقصى، الحاج سيف سميرة، حتى إشعار آخر بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، نائب المدير العام لأوقاف القدس، الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، من مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد في القدس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اعتقلت الدكتور ناجح بكيرات، من مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد، قرب باب السلسلة في القدس القديمة.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية، كما يستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وشهدت مدينة القدس، تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

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