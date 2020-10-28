وزارة التربية تُطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، دورات برنامج التهيئة للمعلمين الجدد.ويستهدف التدريب 1200 من المعلمين الجدد، الذين تم تعينهم هذا العام، وممن تم تعيينهم في وقت متأخر من العام الماضي، ولم يلتحقوا بدورة التهيئة، ومجموعة من معلمي غرف المصادر والمدارس الخاصة.وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا التدريب الذي أطلقته الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي والمعهد الوطني للتدريب، يأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى رفع الكفايات المهنيّة للمعلّمين بشكل عام، والجدد بشكل خاص، وتطوير مهاراتهم في إدارة العملية التعليمية التعلّمية.وثمن مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، أحمد عمار، جهود المعلمين المبذولة، رغم مشهد (كورونا) في إدارة العملية التعليمية في كل مراحلها، مؤكداً على أهمية التهيئة للمعلم الجديد، الذي يحتاج إلى المتابعة المستمرة في هذا العام المختلف والصعب.بدوره، استعرض مدير دائرة التدريب، مرعي الصوص، بعض الجوانب المفصلية في إدارة عملية التدريب وآلية تنفيذه، متطرقاً إلى بعض المحاور القائمة عليها مادة التهيئة، والتي تنسجم وسياسة الوزارة في تهيئة المعلمين الجدد مع أهمية الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي بهذا الخصوص.من جانبه، أكد مدير دائرة تطوير البرامج والدراسات في المعهد الوطني للتدريب، مروان بكير، أهمية العلاقة التكاملية بين المعهد والإدارة العامة للإشراف في التطور المهني للمعلمين، مشيراً إلى أن الموضوعات التي تحويها المادة التدريبية، ستسهم في رفد المعلمين الجدد بالمتطلبات والمهارات اللازمة.يشار إلى أنه شارك في هذا اللقاء (100) مشارك من الإشراف والمعهد، ممن طوروا المادة التدريبية، وسينفذون التدريب في المحافظات الشمالية، وستتم عملية المتابعة من خلال الزيارات الميدانية، والمشاركة في اللقاءات عن بُعد.