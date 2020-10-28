بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد



وأعرب في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية، عن تعجبه من دول تمسك بيد مشعل الحرية، وباليد الأخرى، دعوة الكراهية ومشاعل النيران، مشدداً على أنه يجب التقيد من قبل المسلمين بالطرق السلمية في مقاومة خطاب الكراهية، والحصول على حقوقهم المشروعة.





ودعا الطيب المسلمين في الدول الغربية للاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات، مشيراً إلى أن الرسوم المسيئة للنبي، عبث وتهريج وانفلات، وعداء صريح للدين الإسلامي، ولنبيه الكريم.



وقال شيخ الأزهر: من المؤلم، أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة بأسواق الانتخابات، لافتاً إلى "أننا سارعنا لإدانة حادث القتل البغيض للمدرس الفرنسي في باريس".



كما دعا الطيب لإقرار تشريع عالمي، يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، بأن الأزهر، سيطلق منصة عالمية؛ للتعريف بالنبي محمد، "صلى الله عليه وسلم"، بالعديد من لغات العالم.