عماد عمر: الانتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: إن الجميع في الحلبتين السياسية الفلسطينية والاسرائيلية، يترقب بحذر نتائج الانتخابات الأمريكية، والشخصية التي ستتربع على عرش البيت الأبيض، سواء أكان دونالد ترامب، الذي يمثل الجمهوريين أو جو بايدن، الذي يمثل الديمقراطيين.



وأشار عمر إلى أن إستطلاعات الرأي، ترجع تقدم جو بايدن على منافسه دونالد ترامب، الأمر الذي تعتبره إسرائيل قد يقف عائقاً في وجه سياستها التي تسعي لاستمرار التطبيع مع العرب والاستمرار بسياسة التهويد، وضم المستوطنات إلى جانب اعتبار فوزه يمثل عراقيل في تنفيذ (صفقة القرن) كونه يرفضها، ويعتبرها خرقاً للقانون الدولي، وخاصة أنه من يدعو إلى حل عادل على أساس حل الدولتين، بينما فوز ترامب، يعطيها ضوءاً أخضر بالاستمرار بسياستها، وصولاً لتنفيذ (صفقة القرن) وضم المستوطنات، والتقدم أكثر بفتح علاقات مع دول عربية أخرى.



وأوضح عمر، أنه في المقابل على الجانب الآخر يتطلع الفلسطينيون إلى أن تقدم جو بايدن وفوزه في الانتخابات الأمريكية يفسح مجالاً جديداً لهم في طرح رؤية جديدة للسلام مبنية على أساس حل الدولتين، وفق ما أعلن عنه في الدعاية الانتخابية، وهو الأمر الذي يعلق عليه الفلسطينيون كثيراً وخاصة قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح التى يقودها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حتى إنهم يرهنون إعلان الانتخابات وخطوات المصالحة مع حماس، بنتائج تلك الانتخابات.



ويرى عمر من وجهة نظره، أنه سواء فاز ترامب أو جو باين في الانتخابات الأمريكية، فكلا الطرفين يَعتبر إسرائيل حليفاً أساسياً وقوياً لهم في منطقة الشرق الأوسط، وقد يختلفون في الأسلوب والطريقة التي يعملون بها لمصلحة إسرائيل، ولكن لن يختلفوا على الهدف أو المضمون، ويجب ألا يعول الفلسطينيون كثيرًا على نتائج تلك الانتخابات على قدر تعويلهم على تقوية وتوحيد جبهتهم الداخلية، وماذا هم فاعلون لأجل أنفسهم قبل الرهان على الآخرين، فلن يقف إلى جانبنا أحد، طالما نحن لم نقف إلى جانب أنفسنا، ونلملم صفوفنا، ونوحد كلمتنا، فطالما كنا مفككين فسيتاجر

فينا القريب قبل البعيد.



يذكر، أن ولاية ترامب للبيت الأبيض، شهدت انحيازاً واضحاً لإسرائيل، واعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها.