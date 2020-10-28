شؤون فلسطينية

عماد عمر: الانتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي

عماد عمر: الانتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: إن الجميع في الحلبتين السياسية الفلسطينية والاسرائيلية، يترقب بحذر نتائج الانتخابات الأمريكية، والشخصية التي ستتربع على عرش البيت الأبيض، سواء أكان دونالد ترامب، الذي يمثل الجمهوريين أو جو بايدن، الذي يمثل الديمقراطيين.

وأشار عمر إلى أن إستطلاعات الرأي، ترجع تقدم جو بايدن على منافسه دونالد ترامب، الأمر الذي تعتبره إسرائيل قد يقف عائقاً في وجه سياستها التي تسعي لاستمرار التطبيع مع العرب والاستمرار بسياسة التهويد، وضم المستوطنات إلى جانب اعتبار فوزه يمثل عراقيل في تنفيذ (صفقة القرن) كونه يرفضها، ويعتبرها خرقاً للقانون الدولي، وخاصة أنه من يدعو إلى حل عادل على أساس حل الدولتين، بينما فوز ترامب، يعطيها ضوءاً أخضر بالاستمرار بسياستها، وصولاً لتنفيذ (صفقة القرن) وضم المستوطنات، والتقدم أكثر بفتح علاقات مع دول عربية أخرى.

وأوضح عمر، أنه في المقابل على الجانب الآخر يتطلع الفلسطينيون إلى أن تقدم جو بايدن وفوزه في الانتخابات الأمريكية يفسح مجالاً جديداً لهم في طرح رؤية جديدة للسلام مبنية على أساس حل الدولتين، وفق ما أعلن عنه في الدعاية الانتخابية، وهو الأمر الذي يعلق عليه الفلسطينيون كثيراً وخاصة قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح التى يقودها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حتى إنهم يرهنون إعلان الانتخابات وخطوات المصالحة مع حماس، بنتائج تلك الانتخابات.

ويرى عمر من وجهة نظره، أنه سواء فاز ترامب أو جو باين في الانتخابات الأمريكية، فكلا الطرفين يَعتبر إسرائيل حليفاً أساسياً وقوياً لهم في منطقة الشرق الأوسط، وقد يختلفون في الأسلوب والطريقة التي يعملون بها لمصلحة إسرائيل، ولكن لن يختلفوا على الهدف أو المضمون، ويجب ألا يعول الفلسطينيون كثيرًا على نتائج تلك الانتخابات على قدر تعويلهم على تقوية وتوحيد جبهتهم الداخلية، وماذا هم فاعلون لأجل أنفسهم قبل الرهان على الآخرين، فلن يقف إلى جانبنا أحد، طالما نحن لم نقف إلى جانب أنفسنا، ونلملم صفوفنا، ونوحد كلمتنا، فطالما كنا مفككين فسيتاجر
فينا القريب قبل البعيد.

يذكر، أن ولاية ترامب للبيت الأبيض، شهدت انحيازاً واضحاً لإسرائيل، واعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها.

أخبار ذات صلة

(يديعوت أحرونوت): طائرة إسرائيلية هبطت أمس بمطار الدوحة وعادت اليوم لتل أبيب

(يديعوت أحرونوت): طائرة إسرائيلية هبطت أمس بمطار الدوحة وعادت اليوم لتل أبيب

غزة: المؤبد على مدان بقتل المواطن طاهر جبريل والحبس لآخرين

غزة: المؤبد على مدان بقتل المواطن طاهر جبريل والحبس لآخرين

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية أوقاف بيت لحم

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية أوقاف بيت لحم

نابلس: إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بعد إصابة أحد قضاتها بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بعد إصابة أحد قضاتها بفيروس (كورونا)

حكمٌ بالمؤبد على مُدان بقتل زوجته في خانيونس

حكمٌ بالمؤبد على مُدان بقتل زوجته في خانيونس

الحايك: يجب أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة (كورونا) مع حلول لأزمات غزة

الحايك: يجب أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة (كورونا) مع حلول لأزمات غزة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر

الشرطة: وفاة مواطن بدت عليه آثار تشوهات باليد جنوب نابلس

الشرطة: وفاة مواطن بدت عليه آثار تشوهات باليد جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية أوقاف بيت لحم

بسبب (كورونا).. إغلاق مقر مديرية أوقاف بيت لحم

نابلس: إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بعد إصابة أحد قضاتها بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بعد إصابة أحد قضاتها بفيروس (كورونا)

الحايك: يجب أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة (كورونا) مع حلول لأزمات غزة

الحايك: يجب أن تترافق أي خطة حكومية لمعالجة (كورونا) مع حلول لأزمات غزة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وزارة التربية تُطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

وزارة التربية تُطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

عماد عمر: الانتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي

عماد عمر: الانتخابات الأمريكية تلقي بظلالها على المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

الأردن: القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي

الأردن: القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي