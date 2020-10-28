بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي بشير عوض، وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار، حكماً بإدانة المتهم الأول (م، ز) عن تهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة سنداً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.



وتمت إدانة المتهم الثاني (أ، ر)عن تهمة حيازة نقود مزورة سنداً للمادة 240/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله، بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.