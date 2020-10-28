دولي

رئيس المجلس الأوروبي: تفشي فيروس (كورونا) بالقارة الأوروبية خطير ومقلق

رئيس المجلس الأوروبي: تفشي فيروس (كورونا) بالقارة الأوروبية خطير ومقلق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: إن وضع تفشي فيروس (كورونا) في القارة الأوروبية "خطير ومقلق".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: "إننا نحتاج لكفاءة أكبر في التصدي لتفشي (كورونا) وإلا سنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة".

وتستعد فرنسا وألمانيا، لتشديد إجراءات مكافحة الانتشار السريع لفيروس (كورونا) المستجد، على غرار دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، حيث يتزايد الاستياء إزاء فرض تدابير أكثر صرامة.

وترأس الرئيس إيمانويل ماكرون، مجلس الدفاع يوم الثلاثاء، في حين يجري رئيس وزرائه جان كاستيكس، مشاورات حول "تشديد التدابير المحتملة".

وحذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قائلاً: "يجب توقع قرارات صعبة"، وفق ما نقلت قناة (العربية).

واعتبر اختصاصي الأمراض المعدية، جيل بيالو، أن انتشار الفيروس "خرج عن السيطرة" داعياً إلى "إعادة الإغلاق في البلاد".

والوضع مشابه في ألمانيا، حيث طالب العديد من السياسيين بتشديد القيود الثلاثاء، عشية اجتماع حول الأزمة.

وقال نائب المستشارة أولاف شولتز في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "علينا الآن اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، من أجل كسر هذه الموجة الثانية من العدوى".

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