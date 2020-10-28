الشرطة تكشف تفاصيل القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة برام الله



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: إن عدداً من الأشخاص، قاموا مساء أمس بإغلاق الشارع أمام مخيم الأمعري، وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الأمن والتحريض وتكسير ممتلكات عامة، وإعاقة حركة المرور، وتنقل المواطنين والتسبب بأزمة مرورية خانقة.



وأضاف ارزيقات، أنه وبناءً على التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، تم تحديد الأشخاص المشتبه بهم، وتحركت قوة في ساعات الفجر إلى المخيم، وقبضت على ثمانية أشخاص منهم، وتبين أن من بينهم عدداً من الخارجين عن القانون، وتجار السلاح ومسجل بحقهم، عدد من قضايا الاعتداء على المواطنين والمحال والممتلكات.



وتمت مصادرة أجهزة خلوية، وأجهزة حاسوب، عثر عليها بحوزتهم يشتبه باستخدامها للتخطيط لاعتداءاتهم، دون أي أحداث وما زال العمل جارياً لإحضار بعض الأشخاص، الذين اختبؤوا بعد أن دفعوا بعدد من الأطفال، وغرروا بهم لاستخدامهم في الاعتداءات.





ووجه ارزيقات، شكره لأهالي المخيم، على تعاونهم مع قوات الأمن، ورفضهم لتواجد الخارجين عن القانون داخل المخيم.

رام الله - دنيا الوطنألقت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، على ثمانية أشخاص، يشتبه بإثارتهم أعمال الشغب، واعتدائهم على الممتلكات العامة، وتكسير إشارات ضوئية أمام مخيم الأمعري، وبالقرب منه.