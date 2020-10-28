شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس
ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، نائب المدير العام لأوقاف القدس، الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، من مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد في القدس.

 وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت بكيرات من مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد قرب باب السلسلة في القدس القديمة.

ويذكر، أن بكيرات، أسير محرر، اعتقل مرات عديدة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة عدة مرات، ويواجه مضايقات مستمرة من قوات الاحتلال.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه. 

وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

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