ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس







إلى ذلك، أعفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ثلاثة مسؤولين من مهامهم في لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت: أن المقابر المكتشفة، بينها مقبرتان جماعيتان (تحتوي على 10 جثث)، ومقبرتان فرديتان (في كل منهما جثة)، حيث أعلنت الهيئة اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، تضم 12 جثة، كلها لرجال"، كما نقلت (وكالة الأناضول).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، اكتشاف أربع مقابر بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس.وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة، في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك): "تم انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مواقع بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة.