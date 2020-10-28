غانتس يشن هجوماً غير مسبوق على نتنياهو ويلمح لإمكانية تشكيل حكومة بديلة





وأضاف: إذا لم تقر الميزانية لعام 2021، فذلك جريمة بحق إسرائيل، لافتاً إلى أنه "لا نستبعد تشكيل حكومة بديلة مع المعارضة لتجنب الانتخابات، حتى لو وضع موشيه يعلون، رئيساً للوزراء".











رام الله - دنيا الوطنشن وزير الجيش، زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، هجوماً غير مسبوق، على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ملمحاً إلى إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع المعارضة.وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن حكومة بدون ميزانية أسوأ من الانتخابات، مشيراً إلى أن نتنياهو، يعرض مستقبل إسرائيل للخطر.