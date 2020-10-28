قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جددت قطر دعمها الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، مؤكدة ضرورة التزام أطراف الأزمة بمخرجات مؤتمر برلين.



جاء ذلك، خلال لقاء بالدوحة، جمع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية الليبي فتحي علي باشاغا، يوم الاثنين.



وشدد بن عبد الرحمن، خلال الاجتماع على ضرورة التزام الأطراف الليبية، بتنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في المغرب عام 2015، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة، مؤكداً على دعم الدوحة للحكومة الليبية الشرعية، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).



وجدد وزير خارجية قطر، خلال الاجتماع مع وزيري خارجية وداخلية ليبيا، ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، الموقع مؤخراً في جنيف، مؤكداً على دعم قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، حيث وقعت قطر وليبيا، الاثنين، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجال الأمني، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.



وجمع مؤتمر برلين حول ليبيا، 12 دولة بينها تركيا، و4 منظمات دولية وإقليمية، وأكد ضرورة التزام الأطراف الليبية بقرار وقف إطلاق النار، المعلن آنذاك.



وأعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، آخره انبثق عن اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف، الشهر الجاري، لكن ميليشيات خليفة حفتر، عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.



وتعاني ليبيا، وهي البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح، من سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيات الجنرال الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.