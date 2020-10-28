"الصحة" بغزة: 100 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية وتعافي 74

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي بعد إجراء 1616 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت الصحة، تعافي 74 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 5893 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 2205 حالة، ومتعافون 3657 حالة، وفيما وصل عدد الوفيات 31.