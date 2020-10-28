(حماس) تكشف تفاصيل لقاءات وفدها مع المسؤولين المصريين في القاهرة





وأضافت: بحث الوفد خلالها العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم، وسبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية، وسبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.





وأكدت حماس، أن الوفد وجد حرصاً مصرياً على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية، وسبل تحقيق المصالحة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارة وفدها إلى القاهرة، بعد عدة لقاءات، أجراها مع المسؤولين المصريين.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية، أنهى زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.