محكمة بالضفة تحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بتهمة التخابر مع العدو

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم (ج، د) بتهمة التخابر مع العدو، سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.



وجاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.