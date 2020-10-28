التعاون الخليجي يجتمع لتعزيز الجهود المشتركة

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الأزمة الخليجية، حيث تفرض السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر منذ حزيران/ يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وعلاقتها مع إيران، حيث نفت الدوحة مراراً هذه الاتهامات، واعتبرت الحصار محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

رام الله - دنيا الوطنعقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي الإجتماع السابع والثلاثين، وذلك بمشاركة قطر، والتي مثلها رئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانيوناقش الوزراء الخليجين، القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى أبرز المستجدات الأمنية الإقليمية والدولية، كما ذكرت (وكالة الأنباء القطرية).وصرّح الأمين العام نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان لمجلس التعاون" أن وزراء الداخلية بدول المجلس، أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قادة دول المجلس، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس بالمجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وانجازاتها ومصالح مواطنيها."وأضاف الحجرف: "أن الوزراء قد بحثوا عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة (كورونا)، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها، مشيراً إلى أن الإجتماع إتخذ القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها".وتؤكد الدوحة، أنه من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تتوسط الكويت، ومعها سلطنة عمان لإتمامه.