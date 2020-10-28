94 يوماً على إضراب الأسير الأخرس.. جلسة اليوم لبحث نقله لمستشفى فلسطيني



وشدد على أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية، وأن استمراره بالإضراب لـ 94 يوماً إلى الآن، سيترك آثاراً على أعضائه الحيوية طوال حياته.



وأضاف: يعاني الأسير من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ولا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.



وتعرض الأسير الأخرس، الجمعة الماضي، بحسب عبد ربه، لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانين غرفته في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، ونقلوه لغرفة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال يصر على عدم إخراجه من المستشفى حتى الساعة، والإبقاء عليه محتجزًا، وعدم نقله لمشافي الضفة الغربية، حيث تبقي سلطات الاحتلال عليه بناء على قرار عسكري.



وقال: إن هناك جهوداً مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته.

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 94 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن العليا الإسرائيلية، ستعقد جلسة اليوم، للنظر في طلب محامي الأسير الأخرس لنقله إلى مستشفى المقاصد في القدس أو مستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).