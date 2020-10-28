شؤون فلسطينية

94 يوماً على إضراب الأسير الأخرس.. جلسة اليوم لبحث نقله لمستشفى فلسطيني

94 يوماً على إضراب الأسير الأخرس.. جلسة اليوم لبحث نقله لمستشفى فلسطيني
الأسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 94 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن العليا الإسرائيلية، ستعقد جلسة اليوم، للنظر في طلب محامي الأسير الأخرس لنقله إلى مستشفى المقاصد في القدس أو مستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد على أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية، وأن استمراره بالإضراب لـ 94 يوماً إلى الآن، سيترك آثاراً على أعضائه الحيوية طوال حياته.

وأضاف: يعاني الأسير من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ولا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.

وتعرض الأسير الأخرس، الجمعة الماضي، بحسب عبد ربه، لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانين غرفته في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، ونقلوه لغرفة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال يصر على عدم إخراجه من المستشفى حتى الساعة، والإبقاء عليه محتجزًا، وعدم نقله لمشافي الضفة الغربية، حيث تبقي سلطات الاحتلال عليه بناء على قرار عسكري.

وقال: إن هناك جهوداً مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته.

أخبار ذات صلة

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

الشرطة تكشف تفاصيل القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة برام الله

الشرطة تكشف تفاصيل القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة برام الله

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس

غانتس يشن هجوماً غير مسبوق على نتنياهو ويلمح لإمكانية تشكيل حكومة بديلة

غانتس يشن هجوماً غير مسبوق على نتنياهو ويلمح لإمكانية تشكيل حكومة بديلة

نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

&#34;الصحة&#34; بغزة: 100 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية وتعافي 74

"الصحة" بغزة: 100 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية وتعافي 74

(حماس) تكشف تفاصيل لقاءات وفدها مع المسؤولين المصريين في القاهرة

(حماس) تكشف تفاصيل لقاءات وفدها مع المسؤولين المصريين في القاهرة

محكمة بالضفة تحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بتهمة التخابر مع العدو

محكمة بالضفة تحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بتهمة التخابر مع العدو

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة حيازة نقود مزورة

الشرطة تكشف تفاصيل القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة برام الله

الشرطة تكشف تفاصيل القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة برام الله

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس

الاحتلال يعتقل ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس

نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

حنا عيسى: تطبيق قانون الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الانساني

حنا عيسى: تطبيق قانون الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الانساني

مركز فلسطين: في اليوم الوطني للمرأة 38 أسيرة يعانين ظروفاً قاسية

مركز فلسطين: في اليوم الوطني للمرأة 38 أسيرة يعانين ظروفاً قاسية

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

الأردن: القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي

الأردن: القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي