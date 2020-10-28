سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح للمحافظ، عبد الله كميل، نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن حالتين من الإصابات، في كفل حارس، وواحدة في الزاوية، وواحدة في حارس.
أفادت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح للمحافظ، عبد الله كميل، نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن حالتين من الإصابات، في كفل حارس، وواحدة في الزاوية، وواحدة في حارس.
التعليقات