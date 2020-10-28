سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وأضافت في تصريح للمحافظ، عبد الله كميل، نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن حالتين من الإصابات، في كفل حارس، وواحدة في الزاوية، وواحدة في حارس.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.