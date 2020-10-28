قيادي بـ (حماس): خطاب الكراهية لماكرون أعاد للأذهان جرائم فرنسا البشعة ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي

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رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ضد الإسلام.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "خطاب الكراهية الذي يتبناه ماكرون، ضد الإسلام، أعاد للأذهان جرائم فرنسا البشعة ضد المسلمين، خلال احتلالها للمنطقة".



وأضاف أبو زهري: أن هذه الجرائم لم تنقطع منذ الحروب الصليبية".



وتعم عدة دول إسلامية، حالة من الغضب الشديد، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسيئة للدين الإسلامي، وسماحه لوسائل الإعلام في البلاد، بنشر رسومات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.