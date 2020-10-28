زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم، على أن الوزارة مستمرة في بذل كامل مجهودها لإنجاز العديد من المشاريع، التي تلامس حياة المواطنين اليومية، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، بسبب جائحة (كورونا) التي عثرت صرف المطالبات المالية.



وفي هذا السياق، أوضح زيارة أن الوزارة تعمل من أجل إنهاء مشروع طريق سلفيت فرخة- قراوة، والذي يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول طريق قراوة، بطول ٣.٥كم، والجزء الثاني طريق سلفيت فرخة، بطول ١.٢كم، والجزء الثالث طريق دير غسانة كفر عين، بطول ٢.٥كم.



من جهتها، قالت المهندسة منى التكروري: إن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب الـ 6 ملايين شيكل، وإنه تم الانتهاء من تعبيد الجزء الأول، والجزء الثاني المتبقي منه، هو أعمال أثاث الطريق، أما الجزء الثالث، فهو مرحلة تجهيز طبقة (البيسكورس) لاستقبال طبقة الإسفلت النهائية.