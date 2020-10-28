الهند: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من ثمانية ملايين

وتعتبر الهند ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة، التي سجلت 8.7 مليون.







وتعد الوفيات في الهند، جراء الفيروس منخفضة نسبياً، إذ يبلغ مجموعها 120010 منهم 508 حالات تم تسجيلها في 24 ساعة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، عن تسجيل 43893 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7.99 مليوناً؛ لتصبح الهند على وشك بلوغ ثمانية ملايين إصابة.وشهدت الزيادات اليومية تراجعاً في الهند منذ بلوغ ذروتها في أيلول/ سبتمبر، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم الأعياد الدينية الهندوسية المستمر، حسب ما نقل موقع (قناة الشرق).