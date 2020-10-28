عاجل

  • إصابة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

افتتاح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بمديرية شمال غزة

افتتاح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بمديرية شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ووزارة التربية والتعليم العالي، الاثنين، المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (7-11)، وذلك وفق إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة (كورونا).

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية لوفود من الوزارة والمديرية ومجلس أولياء الأمور لمدرستي أبو تمام الأساسية للبنات، وخليفة بن زايد الثانوية للبنين، بحضور مدير التربية والتعليم أشرف حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية جواد صالحة، وموسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام تحرير المصري، وعضوي لجنة المتابعة الوزارية أحمد أبو ندى، وعائد الربعي، ووفد من مجلس أولياء الأمور.

ورحب حرز الله بالوفد الزائر، مثمناً اهتمامهم وحرصهم على متابعة سير العملية، مشيراً إلى أن مديرية شمال غزة عملت خلال الفترة الأخيرة على تجهيز وتهيئة المدارس وفق بروتوكولات السلامة والعودة الآمنة للدراسة في ظل جائحة (كورونا)؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة دون أي مشاكل أو معيقات، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية على حد سواء.

ووجه حرز الله كلمة إلى الطلبة، حثّهم خلالها على ضرورة وأهمية الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، لا سيّما ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، وغيرها من الإجراءات التي تحول دون الإصابة بالفيروس.

كما حث الطلبة على الاهتمام بدراستهم ومتابعة الصفوف الافتراضية، والاستثمار الأمثل للوقت، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

من جانبه، أشاد أبو ندى بالترتيبات التي اتخذتها المديرية ومدارسها؛ لضمان العودة الآمنة للطلبة للمدارس، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع، وأن يحفظ الله شعبنا وأمتنا من شر هذا الوباء.






أخبار ذات صلة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قيادي بـ (حماس): خطاب الكراهية لماكرون أعاد للأذهان جرائم فرنسا البشعة ضد المسلمين

قيادي بـ (حماس): خطاب الكراهية لماكرون أعاد للأذهان جرائم فرنسا البشعة ضد المسلمين

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

64 عامًا على مجزرة كفر قاسم

64 عامًا على مجزرة كفر قاسم

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الصحة&#34;: طلبنا 50 ألف جرعة من طُعم الانفلونزا وبانتظار تسلمها هذه الأيام

"الصحة": طلبنا 50 ألف جرعة من طُعم الانفلونزا وبانتظار تسلمها هذه الأيام

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق غزة

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

زيارة: الأشغال تبذل جهدها لإنهاء الجزء المتبقي من شارع سلفيت

افتتاح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بمديرية شمال غزة

افتتاح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بمديرية شمال غزة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

64 عامًا على مجزرة كفر قاسم

64 عامًا على مجزرة كفر قاسم

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق غزة

الاحتلال يقتحم جبع بجنين ويصيب عدداً من المواطنين بالغاز

الاحتلال يقتحم جبع بجنين ويصيب عدداً من المواطنين بالغاز

منوعات

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): &#34;تجربة صعبة&#34;

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): "تجربة صعبة"

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: &#34;أحاول وقف التنمر&#34;

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: "أحاول وقف التنمر"

عربي

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

لبنان يُعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان يُعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس (كورونا)

السيسي والبرهان يؤكدان على &#34;الاتفاق الملزم&#34; حول سد النهضة

السيسي والبرهان يؤكدان على "الاتفاق الملزم" حول سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)