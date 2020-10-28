افتتاح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس بمديرية شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ووزارة التربية والتعليم العالي، الاثنين، المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (7-11)، وذلك وفق إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة (كورونا).جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية لوفود من الوزارة والمديرية ومجلس أولياء الأمور لمدرستي أبو تمام الأساسية للبنات، وخليفة بن زايد الثانوية للبنين، بحضور مدير التربية والتعليم أشرف حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية جواد صالحة، وموسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام تحرير المصري، وعضوي لجنة المتابعة الوزارية أحمد أبو ندى، وعائد الربعي، ووفد من مجلس أولياء الأمور.ورحب حرز الله بالوفد الزائر، مثمناً اهتمامهم وحرصهم على متابعة سير العملية، مشيراً إلى أن مديرية شمال غزة عملت خلال الفترة الأخيرة على تجهيز وتهيئة المدارس وفق بروتوكولات السلامة والعودة الآمنة للدراسة في ظل جائحة (كورونا)؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة دون أي مشاكل أو معيقات، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية على حد سواء.ووجه حرز الله كلمة إلى الطلبة، حثّهم خلالها على ضرورة وأهمية الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، لا سيّما ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، وغيرها من الإجراءات التي تحول دون الإصابة بالفيروس.كما حث الطلبة على الاهتمام بدراستهم ومتابعة الصفوف الافتراضية، والاستثمار الأمثل للوقت، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وآمالهم.من جانبه، أشاد أبو ندى بالترتيبات التي اتخذتها المديرية ومدارسها؛ لضمان العودة الآمنة للطلبة للمدارس، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع، وأن يحفظ الله شعبنا وأمتنا من شر هذا الوباء.