دولي

جو بايدن يدعو للوحدة لتخطي أزمة (كورونا)

جو بايدن يدعو للوحدة لتخطي أزمة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وجّه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، دعوة مفعمة بالأمل، لرأب الصدع في وجه الجرح الدائم، الذي خلفته جائحة فيروس (كورونا) في البلاد، مؤكداً على حاجة الأمة للالتقاء؛ لمواجهة تحدياتها والتغلب على الانقسام.

وقدم بايدن عرضه الختامي للأمة برسالة تركز على الوحدة، والدعوة إلى الارتقاء فوق الانقسام، الذي يقول إن الرئيس دونالد ترامب زرعه أثناء وجوده في منصبه، وهي رسالة أطلق بها بايدن حملته في أيار/ مايو 2019، وعاد إليها مراراً في حين يسعى إلى المقارنة مع ترامب، سائلاً عما إذا كان قلب الأمة تحول لحجر، وأجاب: "لا أعتقد ذلك، وأرفض تصديق الأمر"، كما نقلت (العربية نت).

وكان آخر خطاب رئيسي لبايدن حول موضوع الوحدة قد عقد في جيتيسبيرغ بولاية بنسلفانيا في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، وكان المكان الذي يتحدث منه الثلاثاء مقصوداً أيضاً، إذ كانت (وورم سبرينغز) منتجعاً خاصاً للرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، جاء إليه للتعافي من شلل الأطفال.

وأشار بايدن إلى التاريخ الذي تم صنعه في عهد روزفلت، قائلاً: إن هذا الموقع كان تذكيراً بأنه على الرغم من الانكسار، يمكن لكل واحد منا أن يتعافى، ويمكن للبلاد التغلب على هذا الفيروس المدمر، ومداواة العالم المعذب.

وقد دخلت الحملة الانتخابية الأميركية الثلاثاء مرحلتها النهائية قبل أسبوع من موعد الاقتراع الرئاسي الأهم في حياتنا، كما قال الثلاثاء، الرئيس السابق باراك أوباما، الذي دعا الديمقراطيين إلى التصويت بكثافة لحرمان ترامب من ولاية ثانية، فيما يكثف الرئيس الجمهوري تجمعاته أملاً بإحداث التغيير المنشود، حيث يواصل كل من المرشح الديمقراطي جو بايدن، ودونالد ترامب الحملة في ولايات محسوبة عادة على الجمهوريين.

وقال بايدن في جمّع انتخابي الثلاثاء: "يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك"، مستغلاً عبارة أطلقها كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في نهاية الأسبوع الماضي إذ قال "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات، مضيفاً لخطاب ألقاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة: "إذا منحتموني شرف أن أكون رئيسكم فاستعدوا لتغيير في الأولويات، لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء (كوفيد- 19)".

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