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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عدداً من الشبان بينهم طفل، فيما اندلعت موجهات في أكثر من منطقة، وألقى شبان عبوة متفجرة على مستوطنة في رام الله.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفل رؤوف خويص من بلدة الطور شرق القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية، وتمركزت في حي الشهيد محمد عبيد، واعتقلت الشابين مصطفى ثائر محمود وحمزة أبو ريالة، بعد تفتيش منزليهما في البلدة.

واندلعت مواجهات في حي عبيد، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة صوب جنود الاحتلال، الذين أطلقوا القنابل الغازية والصوتية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رشيد راسم حمايل بعد مداهمة منزله في قرية كفر مالك قضاء رام الله، واندلعت على إثرها مواجهات وصفت بالعنيفة.

وفي سياق متصل، استهدف شبان مستوطنة (بسجوت) المقامة على أراضي مدينة البيرة بعبوات متفجرة محلية الصنع "كوع متفجر".

وانتشرت قوات كبيرة لجيش الاحتلال فجراً في محيط المستوطنة، وشرعت بأعمال تمشيط واسعة في المنطقة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، المهندس عز الدين محمود مرعي من قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين، وأصيب على إثرها عدة المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز، بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وتفتيش عدة منازل فيها، عرف من أصحابها الأسيران أحمد فايز سلاطنة، وعيد محمد حمامرة.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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