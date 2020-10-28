صراع الرئاسة الأمريكية.. بايدن يُواصل التقدم على ترامب في "الولايات المتأرجحة"

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رام الله - دنيا الوطن

لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر المقبل، جو بايدن، يتقدم على مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس الحالي ترامب، في "الولايات المتأرجحة" وهي الولايات التي لا تحتوي على أغلبية جمهورية أو ديمقراطية.



ووفق شبكة (نيويورك تايمز) فإن بايدن يتصدر استطلاعات الرأي في ولاية بنسلفانيا 49.6 نقطة مقابل 45.8 لترامب، ونورث كارولينا 48.7 مقابل 48، و ويسكانسين 49.8 مقابل 44.3 ، ومينيسوتا 48 مقابل 42 لترامب، وميتشيغان 50.5 مقابل 41.5، مع محافظة بايدن التقدم في كل من نيفادا، واريزونا، وايوا.



ووفق الشبكة، فإنه يتصدر ترامب في ولاية تكساس 48 نقطة مقابل 45.4 لـ بايدن، وفلوريدا 48.2 مقابل 47.8، ويحافظ على جورجيا، واوهايو، لكن بفارق بسيط.



ومع تصويت أكثر من 71 مليون أمريكي ضمن الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع آخر تحديثات نشرت صباح اليوم، ما زال بايدن يحافظ على تقدمه على المستوى الوطني 7.1 نقطة، إذ يشير موقع (ريل كلير بوليتيكس) إلى أن بايدن حصل على 50.6 نقطة مقابل 43.5 نقطة لترامب في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة.