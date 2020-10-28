"المرور" بغزة: أربع إصابات بستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة لاستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات.



كما نوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.



وتم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل ستة حوادث سير، نتج عنها أربع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.