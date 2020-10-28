تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، تواصل تسجيل ارتفاع على الأسعار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.



وتعمل وزارتي الزراعة والاقتصاد على تثبيت الأسعار، في ظل جائحة (كورونا).



وفيما يلي أسعار الخضروات والدواجن:



بندورة: 1ك = 5 شيكل



خيار: 1ك = 2 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل



باذنجان: 1ك = 1 شيكل



بصل: 1 ك = 3 شيكل



بطاطا: 5 ك = 10 شيكل



ليمون: 1ك = 2.5 شيكل



بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل



ملوخية: 1ك = 3 شيكل



لوبيا: 1ك = 5 شيكل



فلفل: 1ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل



افوكادو: 1ك = 6 شيكل



جزر: 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه



الموز: 1ك = 5 شيكل



تفاح: 1ك = 4 شيكل



تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل



مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل



أجاص: 1ك = 4 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 10



دجاج: 11



لحمة: 36.