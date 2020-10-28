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خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب
رام الله - دنيا الوطن
تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسمياً عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق، دام 7 عقود.

وستعلن وزارة الموارد عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وهي المبادرة التي تعني رسمياً إلغاء نظام الكفالة في المملكة، حسب ما نقلت صحيفة (مال السعودية).
 
وسيبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.

وكان من المفترض الإعلان غداً الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية، بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حالياً لذلك، ومن بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن، كما نقلت (روسيا اليوم).

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