الاحتلال يقتحم جبع بجنين ويصيب عدداً من المواطنين بالغاز

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بإصابة العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتفتيش عدة منازل فيها، عرف من أصحابها الأسرى المحررون: أحمد فايز سلاطنة، وعيد محمد حمامرة، ومعين إبراهيم حمامرة.