طالع أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
|الوحدة
|السعر بالشيكل والدولار
|أسعار الذهب عيار 24
|207.46 شيكل
|$61.37
|سعر الذهب عيار 22
|190.17 شيكل
|$56.26
|أسعار الذهب عيار 21
|181.53 شيكل
|$53.70
|أسعار الذهب عيار 18
|155.60 شيكل
|$46.03
|سعر الذهب عيار 14
|121.02 شيكل
|$35.80
|سعر الذهب عيار 12
|103.73 شيكل
|$30.68
|أسعار أوقية الذهب
|6,452 شيكل
|$1,909
|أسعار جنيه الذهب
|1,452 شيكل
|$429.60
|أسعار كيلو الذهب
|207,457 شيكل
|$61,370
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