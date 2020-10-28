طالع أسعار الذهب اليوم الأربعاء



الوحدة السعر بالشيكل والدولار أسعار الذهب عيار 24 207.46 شيكل $61.37 سعر الذهب عيار 22 190.17 شيكل $56.26 أسعار الذهب عيار 21 181.53 شيكل $53.70 أسعار الذهب عيار 18 155.60 شيكل $46.03 سعر الذهب عيار 14 121.02 شيكل $35.80 سعر الذهب عيار 12 103.73 شيكل $30.68 أسعار أوقية الذهب 6,452 شيكل $1,909 أسعار جنيه الذهب 1,452 شيكل $429.60 أسعار كيلو الذهب 207,457 شيكل $61,370

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي: