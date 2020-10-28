محافظ الخليل يُقرر إغلاق مدرسة لمدة 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر المحافظ اللواء جبرين البكري، إغلاق مدرسة عبد القادر القواسمي الأساسية المختلطة في محافظة الخليل.



وأكد البكري على أنه سيتم إغلاقها، اعتباراً من غد الأربعاء، ولمدة 48 ساعة، بغرض التعقيم، بناء على توصية لجنة المحافظة، لمتابعة المدارس والطب الوقائي.