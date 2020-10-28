مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادًا لترسيم الحدود البحرية معنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن جمهورية مصر العربية، أبدت استعدادها لبحث ترسيم حدودها البحرية مع بلاده؛ في ظل تنامي التطورات في منطقة شرق المتوسط.



وقال مصطفى وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية: إن "مصر أبدت استعدادها للبحث بشكل جدي ترسيم حدودها مع فلسطين".



وأضاف مصطفى: "قمنا قبل فترة قريبة بتشكيل لجنة عليا؛ لبحث ملف الترسيم قبل الشروع في المباحثات"، دون أن يحدد موعداً لانطلاقها.



وأوضحت الوكالة، أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة، بشأن ما ذكره المسؤول الفلسطيني، مشيرة إلى أن دول مثل: مصر وليبيا وتركيا ولبنان وإسرائيل، بدأت خلال السنوات الماضية، مباحثات لترسيم حدودها، بالتزامن مع إعلانات كشف عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.