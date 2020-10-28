إسرائيل: الحكومة تناقش احتمال إعادة فتح المصالح والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية

في السياق، يستمر تسطح المنحى الوبائي في إسرائيل، مما يتمثل بتراجع عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 470، يخضع 195 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.





وتوفي منذ تفشي الجائحة في إسرائيل 2483 شخصاً، وتماثل للشفاء 296570، علمًا أن عدد المرضى حاليًا يبلغ 12586.



رام الله - دنيا الوطنيجري وزراء وأعضاء في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقاشات تمهيدية لبحث المراحل التالية من الخروج من الإغلاق الصحي، وذلك تمهيداً لانعقاد كابينت (كورونا) غداً.وتؤيد مصادر في وزارة المالية، وحزب (أزرق أبيض)، تقليص عدد هذه المراحل لتقتصر على ثلاث إلى أربع فقط، إلا أن وزارة الصحة معنية في أن تشمل آلية الخروج من الإغلاق مراحل أكثر.وتتم دراسة السماح بإعادة فتح المطاعم أيضا، إلى جانب انتظام نشاط المصالح التجارية ومراكز اللياقة البدنية، ضمن المرحلة الثالثة المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).