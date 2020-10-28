دولي

انعقاد اللقاء الثاني لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان اليوم

انعقاد اللقاء الثاني لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد اليوم الأربعاء، في قاعدة (يونيفيل) في الناقورة، اللقاء الثاني بين البعثتين الإسرائيلية واللبنانية، للتباحث بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وذلك بحضور الوسيط الأمريكي، جون دروشر.

وتهدف البعثة في هذه اللقاءات إلى النظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل يسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه من المرتقب، عقد لقاء آخر يوم الخميس المقبل.



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