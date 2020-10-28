القدس: حالة وفاة و30 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا) عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن مقدسي في مستشفى هداسا عين كارم ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 80 منذ بداية الجائحة.



وقال الجبريني في بيان صحفي: إن الانخفاض مستمر ومتواصل في عدد الاصابات بفيروس كورونا في المدينة حيث تم رصد 30 اصابة فقط خلال بومين .



وأضاف: "قد تم تسجيل 16 اصابة يوم امس الاثنين و14 اصابة اليوم الثلاثاء مع تسجيل 58 حالة شفاء لينخفض بذلك عدد الاصابات الفاعلة الى 256 اصابة".



وناشد الطبيب المقدسي الجبريني المواطنين على اجراء الفحوصات مشيرا أن عدد الفحوصات لا زال قليلا رغم حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، مشجعاً كل من تظهر عليه اعراض الاقبال على اجراء الفحوصات تحت شعار (فحصك دليل وعيك وصحتك).



وأكد الطبيب المقدسي أن فيروس (كورونا) لازال موجود ، وقد يسبب مضاعفات حتى بعد الشفاء منه.



وقال الجبريني: "لضمان عدم انتشار الفيروس والعودة الى مربع الاول او حدوث موجة ثالثة يجدر بنا مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي والحرص على النظافة الشخصية".