شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.

ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة، في"دير بلوط" بواقع أربع إصابات، و"ديراستيا" إصابتين، و"الزاوية" إصابة واحدة، وواحدة في "قراوة بني حسان" وواحدة في كفل حارس.

وأضافت كميل: أن مصابتي "ديراستيا" هما طالبتان من المدرسة الثانوية للبنات.

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