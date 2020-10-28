القدس: قوات الاحتلال تهدم منزلاً في تجمع "واد أبو هندي"

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي، الواقع بين مدينة القدس وبلدة العيزرية، والمطل على مستوطنة (كيدار).



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤولين ونشطاء في متابعة شؤون الاستيطان، أن هدم المساكن في "تجمع وادي أبو هندي" البدوي، يعتبر بمثابة تهجير قسري للسكان من قبل سلطة الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال هدمت "تجمع وادي أبو هندي" في أواخر التسعينات، ثم أعيد بناؤه، وهو يواجه على الدوام أوامر بالهدم.